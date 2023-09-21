Министр образования не подтверждает жалобы от учителей на давление перед предупредительной забастовкой

"Очень надеюсь, что это не происходит. Это было бы несправедливо, поскольку учителя вправе выбрать забастовку. Я очень надеюсь, что этого не было. Никаких сигналов я не получал, кроме слов самого Навицкаса, учителя к нам не обращались", – сообщил в четверг Г. Якштас радиостанции Žinių radijas.

Тем не менее, он заверил, что в случае поступления подобных жалоб Министерство образования, науки и спорта (МОНС) начнет расследование.

"Если бы были обращения, мы бы действительно попытались разобраться, как такое могло произойти. Но я очень надеюсь, что такого не было или было понято как-то не так", – сказал Г. Якштас.

Несмотря на то, что перед предупредительной забастовкой премьер-министр Ингрида Шимоните выразила свое сомнение относительно количества учителей, планирующих участвовать в забастовке, министр Г. Якштас подтвердил, что в забастовке участвовало ровно столько учителей, сколько объявил профсоюз учителей.