Министр образования не подтверждает жалобы от учителей на давление перед предупредительной забастовкой

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Jakštas
Gintautas Jakštas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В ответ на заявление руководителя профсоюза учителей Андрюса Навицкаса, сделанное на прошлой неделе перед предупредительной забастовкой, о жалобах столичных учителей на оказанное давление с целью вынудить их отказаться от участия в забастовке, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас уверяет, что никаких жалоб, подтверждающих это, он пока не получал

"Очень надеюсь, что это не происходит. Это было бы несправедливо, поскольку учителя вправе выбрать забастовку. Я очень надеюсь, что этого не было. Никаких сигналов я не получал, кроме слов самого Навицкаса, учителя к нам не обращались", – сообщил в четверг Г. Якштас радиостанции Žinių radijas.

Тем не менее, он заверил, что в случае поступления подобных жалоб Министерство образования, науки и спорта (МОНС) начнет расследование.
"Если бы были обращения, мы бы действительно попытались разобраться, как такое могло произойти. Но я очень надеюсь, что такого не было или было понято как-то не так", – сказал Г. Якштас.

Несмотря на то, что перед предупредительной забастовкой премьер-министр Ингрида Шимоните выразила свое сомнение относительно количества учителей, планирующих участвовать в забастовке, министр Г. Якштас подтвердил, что в забастовке участвовало ровно столько учителей, сколько объявил профсоюз учителей.

"Мне кажется, что в забастовке участвовало столько же, сколько и указал Навицкас в своих цифрах", – сказал Г. Якштас.

Председатель профсоюза работников образования А. Навицкас заявил на прошлой неделе, что в предупредительной забастовке планируют принять участие 5 тыс. учителей. Премьер-министр выразила сомнение по поводу данного утверждения, заявив, что приведенная цифра не отражает фактического количества учителей, планирующих участвовать в забастовке.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии