Министр образования: на следующей неделе министерство представит предложения по школам для нацменьшинств

"На следующей неделе мы представим уточненные предложения министерства относительно образования национальных общин. Все общество сможет обсудить и представить свои альтернативы. Мы также организуем дискуссии, откроем окно для подачи предложений всем жителям общества", - сказал Якштас на заседании парламентского Комитета по образованию и науке в среду.
"Наша цель – равные образовательные возможности для всех детей. Давно обсуждается, является ли нынешняя модель школ для национальных меньшинств наиболее подходящей или ее необходимо усовершенствовать, например, введя больше предметов на литовском языке. Однако эти обсуждения были не очень активными", - подчеркнул он.
Однако министр еще раз подчеркивает, что закрытие школ с русским языком обучения не рассматривается.
"Закрытие русскоязычных школ даже не рассматривается, тем более что в этих муниципалитетах и так не хватает школ. Условия ни для учителей, ни для учащихся этих школ никоим образом не ухудшатся. Вопрос очень простой: что можно сделать, чтобы результаты учащихся, независимо от их родного языка, не отличались. Оставляя все как есть, мы вредим школьникам", - подчеркнул Якштас.
Напомним, что министр образования, науки и спорта Якштас в начале января заявил, что ищет законные пути постепенного отказа от учебных заведений русского национального меньшинства. Однако позже министр уточнил, что планов по закрытию школ национальных меньшинств нет.
Впервые в Литве эти дискуссии разгорелись после начала российского вторжения в Украину. К ним вернулись после того, как стало ясно, что в Латвии и Эстонии уже идет последний этап реформы русских школ – через несколько лет они должны будут перейти на преподавание всех предметов на латышском и эстонском языках соответственно.
В сентябре Министерство образования, науки и спорта Литвы утверждало, что подобные изменения в Литве не планируются.