Министр образования: на следующей неделе министерство представит предложения по школам для нацменьшинств

"На следующей неделе мы представим уточненные предложения министерства относительно образования национальных общин. Все общество сможет обсудить и представить свои альтернативы. Мы также организуем дискуссии, откроем окно для подачи предложений всем жителям общества", - сказал Якштас на заседании парламентского Комитета по образованию и науке в среду.

"Наша цель – равные образовательные возможности для всех детей. Давно обсуждается, является ли нынешняя модель школ для национальных меньшинств наиболее подходящей или ее необходимо усовершенствовать, например, введя больше предметов на литовском языке. Однако эти обсуждения были не очень активными", - подчеркнул он.

Однако министр еще раз подчеркивает, что закрытие школ с русским языком обучения не рассматривается.