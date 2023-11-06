Министр образования Литвы возразил министру экономики: безответственно называть деятельность учителей "вырезанием снежинок"

"Сегодня утром от своей коллеги – министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте – я узнал, что в год мы тратим 100 млн евро на "вырезание снежинок". Как раз приближается зимний сезон и с каждым днем ​​становится все темнее, поэтому приглашаю вас поделиться самыми красивыми снежинками. Надеюсь, что за такие инвестиции удается вырезать более красивые, чем моя", – иронично ответил Г. Якштас на своей странице в Facebook.

"А если говорить серьезно, то считаю безответственным называть деятельность учителей "вырезанием снежинок", – подчеркнул министр.

По словам А. Армонайте, в настоящее время в модели финансирования системы оплаты труда учителей еще лежит около "100 млн евро", предназначенных, по ее словам, "на вырезание снежинок" и "классную корзину".

Однако Г. Якштас говорит, что не следует недооценивать такую ​​деятельность учителей, как подготовка к урокам, руководство классами, профессиональное развитие и вклад в школьное сообщество.