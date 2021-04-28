На вопрос, почему для тестирования учеников были выбраны тесты на антигены, министр ответилаo, что это результат консультаций с экспертами.
"В данном случае мы консультировались с экспертами, работающими с правительством – и в вопросе частотности тестирования, и в вопросе самих тестов на антигены. Тестируют с их помощью дважды в неделю", – сказала министр.
По ее словам, не все муниципалитеты решили вернуть 5-11 классы в школы.
"На встрече с министрами в пятницу большинство мэров выразили желание вернуть детей в школы. Вильнюс, Каунас и Клайпеда указали, что не могут вернуть 5-11 классы к смешанному обучению, поскольку тогда еще не было данных о быстрых тестах на антигены. Они указали, что у них нет таких мощностей в сфере тестирования", – сказала Шюгждинене.
Вильнюс, по ее словам, продолжит удаленное обучение, но больше внимание будет уделять обучению на открытом воздухе.
Министр отметила, что не будут ужесточены правила возвращения в классы учеников выпускных классов. "Немалая часть выпускников уже привита – около 55%, это количество растет, иммунитет есть у 5%", – сказала она.
Шюгждинене выразила надежду на то, что родители, которые не хотят тестировать детей, изменят свое мнение, увидев, что быстрые тесты на антигены не нанесут детям вреда.
"Все возвращающиеся в школы ученики 5-11 классов должны тестироваться", – сказала она.
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