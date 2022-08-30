"Летом школы обычно ищут учителей. Ситуация в некоторых областях сложная, это приоритетные области, в которых мы также прилагаем все возможные усилия, чтобы количество учителей росло", – сказала министр.

По словам министра, в первые годы после окончания педагогических вузов в школы идут работать примерно 50 проц. выпускников.

"Примерно половина их едут работать в районы или в регионы, а другие остаются в больших городах", – информировала министр.

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По словам Ю. Шюгждинене, учителей в Литве уже достаточно, но только часть их идет работать в школы, и еще меньшая часть едет работать в районы и малые городки.

Министерство образования, науки и спорта выделяет школам дополнительные средства, которые могут быть использованы для привлечения и поощрения учителей, отметила министр. Деньги выделяются двумя потоками – весной и осенью.

Участвовавший в пресс-конференции вице-министр Рамунас Скауджюс напомнил, что для привлечения молодежи в педагогические вузы выделяются повышенные стипендии для тех, кто заключает договор с самоуправлением или государственной школой, обязуясь после окончания вуза отработать там не менее трех лет.