"С 1 сентября мы планируем вернуться в классы, к контактному обучению. Ситуация показывает, что тут еще могут быть перемены, пока следят за ситуацией в Литве. Беспокоит рост числа новых случаев и замедление процесса вакцинации. Однако немного успокаивает тот факт, что уровень госпитализации не такой, какой был во время пика, и смертность снизилась, поэтому ситуация иная", – сказала LRT Шюгждинене.
Однако министр отметила, что вакцинация подростков старше 12 лет протекает вяло. Пока, по ее словам, привились всего 10% учеников.
"Вакцинация необязательная, мы должны ее побуждать, ведь это основное оружие, которое может нас спасти и помочь нам работать в школах, каждый отец, мать, бабушка должны чувствовать свою ответственность, чтобы привились как учителя и окружающие, так и дети", – заметила министр и акцентировала, что осенью безопасность в школах будет поддерживаться за счет тестирования.
По словам министра, непривитым учителям придется регулярно тестироваться, а часть уроков будут удаленными.
"Тестирование рекомендуется, каждая школа должна быть готова к выполнению этой рекомендации. Тестирование и проверка здоровья должны быть на первом месте", – сказала Шюгждинене.
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