Министр образования Литвы: сдачу экзаменов, скорее всего, отсрочат

"Мы обсуждаем этот вариант. Очень хочется, чтобы, если будет отсрочка, в это время дополнительно проводились консультации и подготовка. Это были очень серьезные консультации, дополнительные уроки, только на таких условиях можно отсрочить экзамены", – сказала министр.

По ее словам, не оказываться от экзаменов было решено после того, как оценили, как это скажется на системе образования. Шюгждинене заметила, что правящие в ближайшее время организуют совещание по вопросу образования, они намерены выслушать позицию всех политических сил.