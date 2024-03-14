Министр образования Литвы просит оценить еще один промежуточный экзамен

"Я решал задания промежуточного экзамена по математике уровня Б. Насколько они соответствуют учебной программе, должны будут оценить эксперты, но мои ожидания относительно задания этой промежуточной проверки были иными. Я очень хорошо понимаю людей, которые сейчас пишут комментарии и письма в министерство. Ваш призыв к объективности будет услышан", – написал в среду Г. Якштас в социальной сети Facebook.

По словам министра, промежуточные проверки призваны оценить знания учащихся и умение применять их в нестандартных заданиях.

По его мнению, подвергшиеся критике задания по физике, хотя и с некоторыми нюансами, однако достигли этих целей. Однако, по словам министра, промежуточные экзамены по математике уровня Б вызывают значительно больше вопросов.