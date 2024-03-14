Министр образования Литвы просит оценить еще один промежуточный экзамен

"Я решал задания промежуточного экзамена по математике уровня Б. Насколько они соответствуют учебной программе, должны будут оценить эксперты, но мои ожидания относительно задания этой промежуточной проверки были иными. Я очень хорошо понимаю людей, которые сейчас пишут комментарии и письма в министерство. Ваш призыв к объективности будет услышан", – написал в среду Г. Якштас в социальной сети Facebook.
По словам министра, промежуточные проверки призваны оценить знания учащихся и умение применять их в нестандартных заданиях.
По его мнению, подвергшиеся критике задания по физике, хотя и с некоторыми нюансами, однако достигли этих целей. Однако, по словам министра, промежуточные экзамены по математике уровня Б вызывают значительно больше вопросов.
"Вопросы возникают не только по поводу соответствия задания программе, но и об уровне сложности заданий и их целесообразности в практической жизни в целом, что и нужно учащимся, выбравшим уровень Б", — заявил он.
"На фоне разнообразия мнений и оценок, лучше всего, чтобы свои заключения представили независимые эксперты. Поэтому я поручил созвать компетентную комиссию для проведения этой работы и обеспечить максимальную объективность оценки, ведь для всех нас важно будущее учеников", – добавил министр.
Г. Якштас подчеркнул, что система промежуточных проверок внедряется впервые, поэтому, по его словам, помощь комиссии еще может понадобиться.
"По мере выяснения новых обстоятельств необходимо задействовать дополнительные экспертные ресурсы для обеспечения объективности. При необходимости мы также привлечем комиссии для оценки промежуточных экзаменов по математике уровня А и другим учебным предметам и для внесения предложений", – пояснил он.