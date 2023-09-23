Министр образования Литвы предложил повысить зарплаты учителей на 21 процент

"Мы представили беспрецедентное предложение. В образовании такого роста, как по бюджету, так и по изменению заработной платы, в нашей истории не было. Мы предложили, чтобы в следующем году заработная плата выросла на 21 проц. Первый шаг – на 10 проц. с января, оставшийся шаг – с 1 сентября", – сказал журналистам в пятницу министр.

"Наряду с этим, мы предложили продолжить то, что было назначено в этом году, до конца учебного года с сентября. Это 3 проц. дополнительных средств, что дает возможность выделить на подготовку к работе с обновленным содержанием на 20 проц. больше", – также отметил он.

По словам министра, этим сможет воспользоваться примерно каждый второй учитель, работающий в общеобразовательных школах.

"Помимо этого 21-проц. увеличения (учитель) будет иметь около 5-6 проц. дополнительных средств, поскольку он будет работать с обновленным образовательным содержанием", – подчеркнул Г. Якштас.