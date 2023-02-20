Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию

aA
В своем письме-обращении к образовательному сообществу министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене призывает самоуправления предпринять конкретные шаги по популяризации изучения языков Европейского союза (ЕС), искать возможности для обеспечения права учащихся на выбор второго языка. В обращении министра учителям русского языка рекомендуется переквалифицироваться или поменять специальность, в обращении также отмечается, что переквалификация будет финансироваться государством.
Jurgita Šiugždinienė
Jurgita Šiugždinienė
© ELTA / Julius Kalinskas

"Мы понимаем, что по мере снижения популярности русского языка и изменения отношения учащихся и их родителей к выбору иностранных языков нагрузка на учителей русского языка может сократиться. Поэтому мы предлагаем им по-новому взглянуть на свои возможности и склонности и приобрести дополнительные знания по другому предмету. Для Литвы важен каждый учитель. Министерство образования, науки и спорта наметило дополнительные средства и предлагает вам воспользоваться возможностью переквалифицироваться в преподавателя другого предмета, а также языка Европейского Союза или в специалиста-помощника ученика", — говорится в обращении министра.

Статьи по теме:
Томас Марцинкявичюс. Русский язык в литовских школах нужен как никогда раньше
Представители музея Пушкина в Литве хотят изменить название, им советуют оценить контекст и завещание

В пресс-релизе министерства отмечается, что при планировании педагогических групп для переквалификации или смены специальности на 2023 и следующий год, данные курсы в приоритетном порядке будут предложены учителям русского языка. Учителя русского языка, желающие переквалифицироваться, до 24 февраля должны заполнить онлайн-анкету, сообщает Министерство образования, науки и спорта.

Также министерство призывает родителей учащихся ответственно подходить к выбору иностранных языков для своих детей, отдавая приоритет французскому и немецкому языкам. Министерство образования, науки и спорта подготовило план действий по популяризации языков ЕС, говорится в пресс-релизе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Министр культуры: "ментальный карантин" в отношении русских произведений был бы полезен, но решение - за учреждениями

Как уверяет министр культуры Литвы Симонас Кайрис, в...

Министр культуры Литвы предлагает поместить русскую культуру "в карантин"

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во...

TOP новостей

Советник президента: вторжение российских военных группировок наподобие "Вагнер" в страны Балтии – вероятный сценарий

Как утверждает главный советник президента Литвы...

Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов

Президент США Джо Байден находится с необъявленным...

Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию

В своем письме-обращении к образовательному сообществу...

Литовцы заполонили Таиланд: отдыхают месяц, а тратят меньше, чем в Литве

Литовцы, измученные плохой погодой, бегут в Таиланд ,...

Представитель работодателей: 15 лет назад я бы одобрил закрытие магазинов в выходные, а сейчас - нет

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...