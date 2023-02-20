Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию

"Мы понимаем, что по мере снижения популярности русского языка и изменения отношения учащихся и их родителей к выбору иностранных языков нагрузка на учителей русского языка может сократиться. Поэтому мы предлагаем им по-новому взглянуть на свои возможности и склонности и приобрести дополнительные знания по другому предмету. Для Литвы важен каждый учитель. Министерство образования, науки и спорта наметило дополнительные средства и предлагает вам воспользоваться возможностью переквалифицироваться в преподавателя другого предмета, а также языка Европейского Союза или в специалиста-помощника ученика", — говорится в обращении министра.
В пресс-релизе министерства отмечается, что при планировании педагогических групп для переквалификации или смены специальности на 2023 и следующий год, данные курсы в приоритетном порядке будут предложены учителям русского языка. Учителя русского языка, желающие переквалифицироваться, до 24 февраля должны заполнить онлайн-анкету, сообщает Министерство образования, науки и спорта.
Также министерство призывает родителей учащихся ответственно подходить к выбору иностранных языков для своих детей, отдавая приоритет французскому и немецкому языкам. Министерство образования, науки и спорта подготовило план действий по популяризации языков ЕС, говорится в пресс-релизе.
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