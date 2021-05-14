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Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене обратилась к главам муниципалитетов и школ с просьбой пересмотреть решения о возвращении за парты учеников 5-11 классов, и предоставить детям возможность хотя бы на несколько недель вернуться к контактному обучению.
Министр образования Литвы: положение 5-11 классов шокирует и печалит
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"Мы понимаем, что ситуация нелегкая, тестирование - сложный процесс, не все муниципалитеты одинаково хорошо подготовлены к тестированию, однако количество возвращающихся за парты учеников. За парты вернулись всего 3000 учеников 5-11 классов. Это значит, что большая часть муниципалитетов выбрала неожиданный и легкий путь – не возвращать детей в школы. Я слышу, как говорят, "нет смысла возвращаться". Это шокирует и печалит", – сказала Шюгждинене.

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Ее поразило, что некоторые школы даже не провели опрос родителей, не узнали, согласны ли они тестироваться. Или опирались на мнение самих детей, которые сказали, что не хотят возвращаться в школу.

"Многие родители хотят, чтобы дети учились в классе, но не могут получить такую услугу из-за решений муниципалитетов или школ", – заметила Шюгждинене.

По ее словам, правительство позволило муниципалитетам принимать самостоятельные решения по вопросу возвращения в классы детей 5-11 классов.

"Большая часть муниципалитетов воспользовалась своим правом принятия решения и решила ничего не делать. Хотя все мы понимаем, что даже несколько недель помогли бы стабилизации состояния детей, ведь дети нуждаются в живом контакте. Если нет возможности вернуть детей на все время, то можно найти несколько дней для живой встречи. Я благодарю муниципалитеты, школы, учителей, которые провели подготовительную работу и вернули детей в классы", – заметила Шюгждинене.

Министр призвала родителей разрешить тестировать детей и дать им возможность безопасно вернуться в школы.

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