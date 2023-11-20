Министр образования Литвы: переговоры между правительством и профсоюзом учителей исчерпаны

"Жаль, что этот один профсоюз выбрал такой ультимативный путь, что если мало, то нет ничего. Мы понимаем, признаем и уважаем желание провести забастовку у Сейма, поскольку, как заявляет сам профсоюз, переговоры с Правительством и министерством исчерпаны", - сказал журналистам Г. Якштас после встречи с А. Навицкасом.

Поэтому министр призывает учителей не нарушать учебный процесс.

"Мы призываем не бастовать. Мы понимаем, что забастовка уже была, с тех пор ничего не изменилось, денег от этого больше не появилось, лучших условий не появилось. Был нарушен учебный процесс, пострадали только ученики и другие учителя", - сказал он.

"Вместо этого мы действительно могли бы потратить больше времени на решение проблем, которые видят учителя. Поэтому я очень надеюсь, что уже сейчас учителя поймут, что средств от забастовки больше не появится и срывать учебный процесс действительно нет смысла", - добавил министр.