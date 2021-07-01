"Я не эпидемиолог и не эксперт, но мы готовы с 1 сентября работтаь в школах. Ситуация изменилась, раньше у нас было много смертей, особенно среди пенсионеров. Больницы были перегружены. Важно было, чтобы система здравоохранения не потерпела крах", – сказала министр в интервью Žinių radijаs.

Министр признала, что сейчас темпы вакцинации не самые лучшие, но до сентября привьется еще больше людей, поэтому, по ее мнению, удастся вернуться в школы.

"На этот раз 1 сентября будет другим. Мы выучили много уроков, у нас будет (если мы будем сознательными) еще больше привитых людей. Мы научились организовывать процесс обучения (...), поэтому 1 сентября мы пойдем в школы, разве что случиться что-то еще, но я думаю, благодаря вакцинации нам удастся этого избежать", – считает Шюгждинене.

Она подчеркнула, что по-прежнему важным будет регулярное тестирование, а министерство готовится к разным сценариям, к разным действиям, если осенью заболеваемость снова будет расти.

"Мы будем готовы ко всем планам, но главный план - школа. Мы будем побуждать добровольное тестирование. То, что мы сейчас можем наблюдать в мире, мы видим не в последний раз. Итак, регулярная проверка здоровья для нас должна стать нормой, тестирование должно стать модой. Мы должны побуждать людей тестироваться добровольно и сознательно, но мы все пойдем в школы. Сегодня ситуация такова, что мы можем перейти к контактному обучению", – заметила министр.