Министр образования Литвы о нецелесообразности забастовки: в следующем году больше денег не появится

"Что касается финансовых возможностей – то они максимальны. Мы понимаем, что в следующем году больше денег не появится. В моем понимании забастовка, основной целью которой является повышение заработной платы такими темпами, на которые просто физически не хватает средств, становится нецелесообразной", – заявил в четверг журналистам в министерстве Г. Якштас.
Тем не менее, как отметил министр, Министерство образования, науки и спорта (МОНС) готово выслушать предложения учителей о более эффективном перераспределении бюджетных средств на образование.
"Мы открыты для диалога обо всех вызовах (...) Если есть подозрение, что где-то средства используются не совсем эффективно и их следует распределять как-то по-другому – все предложения приветствуются", – сказал Г. Якштас.
Он также отметил, что министерство решает вопрос повышения зарплат учителей совместно с самоуправлениями.
"После подписания договоров с остальными четырьмя профсоюзами мы в тот же день начали двусторонние встречи с органами самоуправления, чтобы решить те проблемы, которые нам как министерству не удается решить в одиночку", – сказал министр.
"Забастовка вызывает трудности у всех. (…) Те, кто выбрал путь забастовки – я ценю то, что они начинают задумываться о том, что им следует вернуться в школы, потому что мы понимаем, что чем дольше будет длиться забастовка, тем сильнее пострадает качество образования и обучение учащихся", – добавил министр.