Министр образования Литвы о нецелесообразности забастовки: в следующем году больше денег не появится

"Что касается финансовых возможностей – то они максимальны. Мы понимаем, что в следующем году больше денег не появится. В моем понимании забастовка, основной целью которой является повышение заработной платы такими темпами, на которые просто физически не хватает средств, становится нецелесообразной", – заявил в четверг журналистам в министерстве Г. Якштас.

Тем не менее, как отметил министр, Министерство образования, науки и спорта (МОНС) готово выслушать предложения учителей о более эффективном перераспределении бюджетных средств на образование.

"Мы открыты для диалога обо всех вызовах (...) Если есть подозрение, что где-то средства используются не совсем эффективно и их следует распределять как-то по-другому – все предложения приветствуются", – сказал Г. Якштас.

Он также отметил, что министерство решает вопрос повышения зарплат учителей совместно с самоуправлениями.