Министр образования Литвы: наши учителя сейчас зарабатывают больше, чем в Эстонии

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

В ответ на продолжающуюся забастовку ряда учителей, министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас говорит, что с точки зрения зарплат учителей Литва выглядит неплохо среди стран региона. По его словам, ситуация с зарплатами у литовских учителей лучше, чем в Эстонии.

"При сравнении средних зарплат учителей, например, с Эстонией... Мы уже опережаем Эстонию: как по номинальным (зарплатам), так и по покупательной способности", – заявил министр на пресс-конференции в четверг.

По его словам, положение литовских учителей неплохое даже по сравнению с Финляндией.
"По сравнению с Финляндией, которой нам часто хотелось бы подражать в образовании, мы отстаем по номинальным зарплатам, но по покупательной способности наши учителя уже сейчас зарабатывают больше, чем в Финляндии", – заявил Г. Якштас.

Две недели назад началась забастовка учителей, в которой приняли участие 186 учебных заведений и около 3 тыс. учителей.

29 сентября бастующие учителя и поддерживающие их учащиеся также начали марш от своих учебных заведений к Дому правительства.

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