Министр образования Литвы: наши учителя сейчас зарабатывают больше, чем в Эстонии

"При сравнении средних зарплат учителей, например, с Эстонией... Мы уже опережаем Эстонию: как по номинальным (зарплатам), так и по покупательной способности", – заявил министр на пресс-конференции в четверг.

По его словам, положение литовских учителей неплохое даже по сравнению с Финляндией.

"По сравнению с Финляндией, которой нам часто хотелось бы подражать в образовании, мы отстаем по номинальным зарплатам, но по покупательной способности наши учителя уже сейчас зарабатывают больше, чем в Финляндии", – заявил Г. Якштас.

Две недели назад началась забастовка учителей, в которой приняли участие 186 учебных заведений и около 3 тыс. учителей.