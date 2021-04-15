"Мы активно готовимся к следующему учебному году. Я верю, что 1 сентября все мы встретимся в классах", – сказала она после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Министр акцентировала, что многое будет зависеть от вакцинации общества и масштабов тестирования.

"Как хорошо заметил президент, успех возвращения в школы зависит от совместной работы: это работа правительства, министерства, муниципалитета, школы, ее руководства, родителей и всей школьной общины", - сказала она.

Шюгждинене акцентирует, что несмотря на то, что с 1 сентября планируется вернуться к контактному обучению, осенью все же планируют приобрести технологии для гибридного преподавания.

"Мы верим, что уже вернемся в классы, но всякое может быть. Кроме того, даже вне пандемии мы могли бы часть учебного процесса проводить удаленно. Это прогрессивный метод, сочетание контактного и удаленного обучения", – сказала министр.

Она напомнила, что с 3 мая в школы планируют вернуть учеников выпускных классов. Это приоритет.

Шюгждинене сказала, что сейчас психологическое и эмоциональное состояние учеников и учителей достаточно сложное.

"Мы все знаем, что сейчас психологическое и эмоциональное состояние учеников и учителей достаточно сложное. Дети устали, они лишены мотивации, также тяжело учителям и руководству школ", – сказала она.