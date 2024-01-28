Министр образования: качество обучения в школах с польским языком лучше, чем с русским

"Я думаю, что ситуация в русских и польских школах разная. По первичным данным, мы видим, что поступление в вузы, трудоустройство в сферах, требующих высокой квалификации, результаты государственных экзаменов не имеют таких серьезных отличий от результатов выпускников литовских школ", – ответил министр на вопрос о ситуации в школах на польском языке обучения.
"Проблем в сфере образования я не вижу", – сказал Якштас.
По его словам, в польских школах работает более молодой учительский состав, по сравнению со школами с русским языком обучения, в них приезжают преподавать учителя из Польши. Министр подчеркнул, что в Литве действует и филиал Белостокского университета, в котором можно учиться на польском языке.
Якштас заметил, что интеграция выпускников школ с польским языком преподавания в странах Евросоюза проходит легче, чем интеграция выпускников русских школ.
"Польский - язык ЕС, все законодательные акты ЕС представлены на всех языках стран ЕС. Это иное присутствие в ЕС, когда ты владеешь языком страны ЕС", – сказал министр.
Напомним, что в начале января Якштас сказал, что ищет правовые пути постепенного отказа от школ с русским языком обучения.
"Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать", - сказал Якштас.
Такие слова министра раскритиковали некоторые политики и представители нацменьшинств.
Еще в сентябре 2023 года Министерство науки, образования и спорта утверждало, что никаких перемен в системе образования не планируется.