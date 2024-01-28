Министр образования: качество обучения в школах с польским языком лучше, чем с русским

"Я думаю, что ситуация в русских и польских школах разная. По первичным данным, мы видим, что поступление в вузы, трудоустройство в сферах, требующих высокой квалификации, результаты государственных экзаменов не имеют таких серьезных отличий от результатов выпускников литовских школ", – ответил министр на вопрос о ситуации в школах на польском языке обучения.

"Проблем в сфере образования я не вижу", – сказал Якштас.

По его словам, в польских школах работает более молодой учительский состав, по сравнению со школами с русским языком обучения, в них приезжают преподавать учителя из Польши. Министр подчеркнул, что в Литве действует и филиал Белостокского университета, в котором можно учиться на польском языке.

Якштас заметил, что интеграция выпускников школ с польским языком преподавания в странах Евросоюза проходит легче, чем интеграция выпускников русских школ.