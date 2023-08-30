Министр образования: для повышения зарплат учителей потребовалось бы около 400 млн евро

Министр просвещения Г. Якштас, говоря о готовящихся к забастовке учителях, представил социал-демократам вновь выдвинутые требования Литовского профсоюза работников образования – сократить количество учащихся в классах и нагрузку учителей. Министр поинтересовался у социал-демократов, выполнят ли они новые выдвинутые требования, если возглавят следующее правительство.

Он заверил, что к концу 2024 года цель, предусмотренная национальным соглашением об образовании, будет достигнута и зарплаты учителей достигнут 130 проц. от средней зарплаты в стране.

"В зависимости от того, насколько в целом потребуется повысить, мы посчитаем, как (заработок учителей – ELTA) увеличится с января и с сентября. Будет 2 этапа повышения – с 1 января и с 1 сентября. Это не будет символическое повышение, это будут нормальные 2 повышения", - пояснил министр образования.

"Сейчас мы представили свои расчеты, на повышение зарплат учителей в следующем году мы просим 400 млн. евро, но у нас пока нет окончательных прогнозов Минфина о том, как будет расти средняя заработная плата и насколько в целом нам потребуется повысить", - сказал Г. Якштас на встрече с членами парламентской фракции социал-демократов в среду.

"Хотелось бы услышать от вас, поддерживаете ли вы такое стремление, чтобы, например, с 2025 года происходило постепенное сокращение размеров классов или сокращение контактных часов. Я могу принять такое обязательство, но срок полномочий заканчивается, и, вероятно, вам придется продолжить такие обязательства", - трижды в ходе встречи у социал-демократов спросил Г. Якштас.

"Поскольку это новое требование, оно не обсуждалось. Этого нет в национальном соглашении об образовании, этого нет в обязательствах перед профсоюзами, но этого требует профсоюз", - подчеркнул министр.

Социал-демократ Раса Будбяргите сказала, что услышала вопрос министра и планирует обсудить его с профсоюзами.

"Мы не можем сегодня высказать свое мнение, потому что у нас нет сформированной позиции. Мы встретимся с профсоюзами и постараемся обсудить волнующий их вопрос. Мы действительно слышим ваш вопрос, обсудим и сформируем свою позицию", - заверила Р. Будбяргите.