Министр образования: будем контролировать проблему вывоза детей в отпуск

Парламент Литвы в ноябре одобрил поправки к закону об образовании, в которых предложено сделать проверку 4 и 8 классов обязательной, в 6 классе проверки не будет, а 10 классы с 2025 года должны будут при проверке преодолеть 4-балльный порог.

По предложению министерства, с 2025 г. ученики, не получившие 4 балла из 10, не смогут учиться в гимназии. Если 1–4 балла получат 4 и 8-классники, им будут оказывать индивидуальную помощь.

"В 10 классе школьники завершают учебу по программе основной школы. Чтобы окончить основную школу, им надо получить не меньше 4 баллов.

Сегодня сложилась странная ситуация, экзамен по математике не сдали 40% учеников, у которых хорошие оценки. Мы должны задать вопрос – откуда такая разница в результатах. Мы хотим посмотреть, какая ситуация на самом деле, сейчас учителя склонны повысить оценку и перевести ученика в следующий класс, несмотря на то, что он ничего не знает, у него нет базовых знаний по математике или другому предмету", – объяснила цель изменений министр.

"Тут надо думать и о ребенке, как он чувствует себя, если без базовых знаний по математике приходит в 11 класс – как ему дальше учиться? Цель перемен – помочь ученикам, начиная с 4 класса, в первую очередь тем, кому тяжело, чтобы они перешли в следующий класс подготовленными", – сказала Шюгждинене, заметив, что новый порядок будет действовать с 2025 года.

"Есть мотивация меняться что-то. Тут есть ряд мер, не только эта. Есть посещаемость. Мы низко опустили планку посещаемости, часть детей просто не ходит в школу", – указала на еще одну проблему министр.

"Дело не только в компетентности учителя, не только в способностях детей, просто некоторые дети мало ходят в школу. Мы анализируем данные, проблема серьезная. Должна быть нулевая толерантность к пропускам, будем ужесточать требования", – сказала Шюгждинене.

Она заметила, что некоторые школы сами устанавливают правила и не дают, например, увезти ребенка в отпуск на месяц.

"Бывают ситуации, когда ребенок возвращается после такой поездки, он серьезно отстает. Что делать учителю? Такого не должно быть. (…) Мы попробуем ужесточить правила посещаемости. Пока не могу сказать, насколько", – продолжила министр.

Она заметила, что и сейчас есть количество пропусков, с какими могут перевести в другой класс.

"Посмотрим, что можно сделать на национальном уровне. (…) Если я хорошо помню, то 50% уроков без уважительной причины (это тот предел). Это очень много – мы пересмотрим этот вопрос", – сказала Шюгждинене.