Согласно договору с производителями, они должны были быть доставлены в Литву еще в этом году, однако опаздывают из-за отмеченных недостатков, для устранения которых необходимо больше времени.
Министр заявил, что в планах - возобновление поставок боевых машин Vilkas в течение нескольких недель.
В начале декабря Министерство обороны (МО) заявило, что замечены недостатки в изготовленных машинах, а их устранение и доставка из-за пандемии займет почти год.
Тогда министерство подписало с осуществляющей закупку машин Vilkas международной организацией OCCAR и производителем - консорциумом ARTEC - план, по которому продлевалась гарантия на машины, вносились изменения в процедуру приема.
Боевые машины Vilkas поступят в части Механизированной пехотной бригады "Железный волк" - в Механизированный батальон Великого князя Литовского Альгирдаса и в Уланский батальон Великой княгини Бируте.
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