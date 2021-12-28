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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозирует, что в следующем году Германия завершит поставку боевых машин пехотных войск Vilkas Вооруженным силам Литвы.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

Согласно договору с производителями, они должны были быть доставлены в Литву еще в этом году, однако опаздывают из-за отмеченных недостатков, для устранения которых необходимо больше времени.

Министр заявил, что в планах - возобновление поставок боевых машин Vilkas в течение нескольких недель.

В начале декабря Министерство обороны (МО) заявило, что замечены недостатки в изготовленных машинах, а их устранение и доставка из-за пандемии займет почти год.

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Тогда министерство подписало с осуществляющей закупку машин Vilkas международной организацией OCCAR и производителем - консорциумом ARTEC - план, по которому продлевалась гарантия на машины, вносились изменения в процедуру приема.

Боевые машины Vilkas поступят в части Механизированной пехотной бригады "Железный волк" - в Механизированный батальон Великого князя Литовского Альгирдаса и в Уланский батальон Великой княгини Бируте.

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