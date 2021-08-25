Министр обороны: третья группа афганцев должна прибыть в Литву в четверг

"Скорее всего, завтра", – сказал он журналистам в среду.
Министр отметил, что после прибытия в Литву третьей группы из Афганистана в страну общей сложности будет доставлено 170 человек.
А. Анушаускас сообщил, что операция литовских военных и дипломатов в Кабуле в принципе завершена - все афганцы, которые должны уехать в Литву, идентифицированы и собраны.
Министр заявил, что военные и дипломаты завершат свою работу тогда, когда последние афганцы сядут в самолет.
"Они должны завершить работу - посадить на самолет последнюю группу афганцев, которых мы привозим. И тогда отдельно от всех они вернутся", - заявил А. Анушаускас.
Литва стремится вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.
В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет авиалиний Польши, на котором в Литву прилетели семьи 14 переводчиков, в общей сложности – 50 человек.
Еще полсотни человек должны добраться до Литвы в среду, сообщил министр обороны.
А. Анушаускас сообщил в среду радиостанции LRT radijas, что на время проведения процедур по предоставлению убежища афганцы будут размещены в самоуправлении Расейняйского района.
Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 году там служило 5 000 военных, они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", в двух основные операциях НАТО - Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).
На прошлой неделе в Литву из Афганистана доставлены самолетом шесть граждан этой страны: афганец, который работал в представительстве Евросоюза в Кабуле, и его семья.
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