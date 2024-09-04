Министр обороны сказал, что на российской стороне воюет не один гражданин Литвы: это действие против государства

„Могу сказать, что такой человек - не один“, – сказал в среду Кащюнас, отметив, что им грозит уголовная ответственность.

„Это действия против Литовского государства“, – сказал он.

Министр заметил, что воюющие на стороне России лица литовским ведомствам известны.

Однако подробно этот вопрос Кащюнас комментировать не стал.

„Оставим этот вопрос ведомствам. Я думаю, давайте сначала подождем, что скажет Генпрокуратура, потом, видимо, у нас появится больше информации“, – сказал он.