Министр обороны сказал, что на российской стороне воюет не один гражданин Литвы: это действие против государства

„Могу сказать, что такой человек - не один“, – сказал в среду Кащюнас, отметив, что им грозит уголовная ответственность.
„Это действия против Литовского государства“, – сказал он.
Министр заметил, что воюющие на стороне России лица литовским ведомствам известны.
Однако подробно этот вопрос Кащюнас комментировать не стал.
„Оставим этот вопрос ведомствам. Я думаю, давайте сначала подождем, что скажет Генпрокуратура, потом, видимо, у нас появится больше информации“, – сказал он.
Месяц назад появилась информация о том, что на российской стороне в Украине воюет Кястутис Кветкус, который в социальных сетях открыто восхваляет Владимира Путина. Эту информацию проверяет Генпрокуратура.