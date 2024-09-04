2024.09.04 14:19

Министр обороны сказал, что на российской стороне воюет не один гражданин Литвы: это действие против государства

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Когда стало известно, что в Украине на российской стороне воюет гражданин Литвы, министр обороны страны Лауринас Кащюнас сказал, что воюет не один литовец. По словам министра, этим людям за действие против государства грозит уголовная ответственность.

„Могу сказать, что такой человек - не один“, – сказал в среду Кащюнас, отметив, что им грозит уголовная ответственность.

„Это действия против Литовского государства“, – сказал он.

Министр заметил, что воюющие на стороне России лица литовским ведомствам известны.

Однако подробно этот вопрос Кащюнас комментировать не стал.

„Оставим этот вопрос ведомствам. Я думаю, давайте сначала подождем, что скажет Генпрокуратура, потом, видимо, у нас появится больше информации“, – сказал он.

Месяц назад появилась информация о том, что на российской стороне в Украине воюет Кястутис Кветкус, который в социальных сетях открыто восхваляет Владимира Путина. Эту информацию проверяет Генпрокуратура.

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