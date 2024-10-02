Министр обороны: приземление метеозонда на территории военного батальона – чистая случайность

„Эта приземление — чистая случайность. И, вне всякого сомнения, теперь с помощью комплексных мер будем решать, как предотвратить этот способ контрабанды сигарет“, – сказал Кащюнас.

„Везде применяется критерий пропорциональности, все время оценивается, есть ли источник угрозы или нет. Признаков того, что это могла быть разведка или диверсия, здесь нет. Поэтому, несомненно, нам нужно разобраться с корнем проблемы, и мы постараемся сделать это вместе со всеми ведомствами“, – подчеркнул он.

Кащюнас подчеркивает, что для предотвращения приближения метеозондов к объектам критически важной инфраструктуры будет разрешено применение специальных средств, в том числе резиновых пуль.