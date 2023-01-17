Министр обороны не исключает введения службы в армии только по выходным

"Реформа службы в армии предусматривает следующую цель - организация в рядах добровольцев роты для обучения тех молодых людей, которые хотели бы служить по выходным, так они в течение трех лет пройдут все обучение. Это один из нескольких вариантов, которые появятся у призывников. И это будет возможность не идти в армию сразу на 6-9 месяцев. Пока такой возможности вообще нет", – сказал во вторник в интервью на LRT министр.

На вопрос, смогут ли в выходные служить и призывники, Анушаускас ответил, что и такой вариант может появиться в законе.

"Мог бы, я думаю, выбор, конечно же, будет прописан в законе, но думаю, смогут. Сейчас в ряды добровольцев попадают молодые люди и те, которые уже отслужили в армии и, конечно же, большая часть этих людей в рядах добровольцев по разным обстоятельства проводит 5, а иногда и больше лет. Ротация есть, поэтому в ряды добровольцев надо включать все новых и новых людей, это непрерывный процесс", – сказал министр.

Напомним, что в начале января министр обороны Анушаускас представил планы в связи с реформой службы в армии. По его словам, цель реформы - сокращение времени службы до 6 месяцев и повышение числа призывников и числа активного военного резерва. Половина из призывников, которые пройдут 6-месячную службу, будет причислена к резерву, другая половина еще 3 месяца продолжит службу на добровольной основе. Анушаускас сказал, что это почти приравнивается всеобщему призыву.