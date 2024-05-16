Министр обороны Литвы: в комендатурах уже зарегистрировались около 3200 граждан

"По состоянию на понедельник у нас их было 3070. Могу с уверенностью сказать, что на эту минуту у нас 3200 наших патриотов Литовской Республики, которые зарегистрировались в комендатурах", – сообщил в четверг Л. Кащюнас в эфире радиостанции Žinių radijas.

"На мой взгляд, это действительно превзошло все мои ожидания. Я рад", – добавил он.