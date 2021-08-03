"Что касается числа привлеченных военных, я об этом не говорю. Число это довольно велико. Оно намного больше, чем помощь любых других ведомств. Это сотни военных, которые уже сейчас помогают охранять границу", - сказал министр журналистам.

Изменения в законах, которые планируется внести в Сейм, позволят военным давать обязательные указания физическим лицам, преследовать их и задерживать. Иными словами, военные смогут выполнять функции пограничников.

Глава оборонного ведомства выразил надежду, что удастся избежать возможных провокаций в связи с тем, что Россия и Беларусь готовятся начать широкомасштабные военные учения "Запад".

"Учения проходят далеко от границ Литвы. Предпосылки того, что с белорусской стороны распределятся дополнительные мощности – я не думаю. Вооруженных провокаций надеемся избежать", - сказал А. Анушаускас.

И все же он добавил, что "армия готова к любому развитию событий".

Министр также подчеркнул, что в случае вооруженной провокации "включится другой правовой режим".

В свою очередь, главнокомандующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис сказал, что расширение объемов привлечения армии будет зависеть от решения министра обороны.

"Я как главнокомандующий внесу рекомендации, до какого уровня мы можем предоставлять помощь структурам системы внутренних дел. (...) Мы должны четко сохранить установку на то, что боеготовность и потенциал Вооруженных сил Литвы не должны упасть, мы должны быть готовы выполнять свою главную функцию – вооруженную оборону", – сказал он.

По словам В. Рупшиса, есть надежда, что переходить к использованию резерва армейского персонала не придется.

В Литву в этом году нелегально попало 4026 иностранцев.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что это организованная акция минского режима против Литвы.

В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте подписала распоряжение, которым разрешила пограничникам разворачивать пытающихся попасть в Литву нелегальных мигрантов и направлять их на пограничные пункты или в дипломатические представительства.