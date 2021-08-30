По словам Анушаускаса, за ситуацией в регионе во время учений "Запад" наблюдают все союзники.
"Может, не надо много ума, чтобы устроить реальную военную угрозу в регионе, но для этого нужно иметь возможности – отряды, логистику, амуницию, многое другое, что приведет к военной угрозе. Пока этого нет рядом с нашей границей, мы просто оцениваем определенное напряжение, вызванное такими масштабными учениями, объемы которого всегда выходят за пределы региона", – оценил учения "Запад" министр обороны Литвы.
Он заметил, что следят как за ситуацией с учениями "Запад", так и за ситуацией с нелегальной миграцией.
"Мы не можем отрицать возможность провокации на границе, – даже возможную вооруженную ситуацию, но по сути это ситуацию не изменит. У Литвы есть достаточно ресурсов самостоятельно справиться с такими ситуациями. Если потребуются союзники, мы пригласим их, но вооруженные силы Литвы запросто могут справиться с подобными провокациями", – сказал министр.
Он акцентировал, что надо сохранять спокойствие.
"Не надо придавать этой ситуации какую-то угрозу, пока ее нет. Если это делать, достигаются не те цели, которые нужны", - сказал Анушаускас.
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