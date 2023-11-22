Министр о военной помощи Украине: мы реагируем на самые важные потребности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Министерство обороны Литвы сообщает, что в среду в Украину прибыл новый пакет военной помощи от Литвы.

"При формировании наших пакетов поддержки мы реагируем на самые важные потребности и приоритеты Украины. Поставляя боеприпасы, системы дистанционного детонирования и оборудование, необходимое для суровых зимних условий, мы ощутимо усиливаем сопротивление Украины российской агрессии", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По словам министерства, Украинской армии было передано 3 млн патронов, системы дистанционного детонирования и зимнее оборудование.

В минувшую пятницу Литва передала Украине электрогенераторы, уличные койки и сухие продовольственные пайки, а в начале месяца были переданы пусковые установки ракет системы средней дальности NASAMS.

Литва также разработала долгосрочный план поддержки Украины, новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 200 млн. евро запланирован на 2024-2026 годы.

По данным министерства, общий пакет поддержки, предоставленный Литвой Украине, составляет более 1 млрд евро или более 1,4% ВВП, половина этой суммы – военная поддержка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии