"Если будет доказано, что, привив человека, нарушили действующий закон, вторую дозу люди получат, но обойдется это недешево", – сказал журналистам Дулькис.

По его словам, физических лиц ждет штраф в размере 500-1500 евро, а юридических 1500-6000 евро.

В начале января сообщалось о том, что вне очереди в Жальгирисской стоматологической клинике от коронавируса привили преподавателей Института стоматологии ВУ, у которых нет трудового договора с клиникой.

Минздрав начал расследование, но оно пока не завершено.

Сообщалось также о том, что в Шилале вне очереди привили руководителя частной станции скорой помощи Ambulansas Ричардаса Усялиса и его родственников.

Эти случаи нарушения расследуют специалисты Службы спецрасследований Литвы.

Второй дозой вакцины этих людей должны прививать на этой неделе.