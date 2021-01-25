"Если будет доказано, что, привив человека, нарушили действующий закон, вторую дозу люди получат, но обойдется это недешево", – сказал журналистам Дулькис.
По его словам, физических лиц ждет штраф в размере 500-1500 евро, а юридических 1500-6000 евро.
В начале января сообщалось о том, что вне очереди в Жальгирисской стоматологической клинике от коронавируса привили преподавателей Института стоматологии ВУ, у которых нет трудового договора с клиникой.
Минздрав начал расследование, но оно пока не завершено.
Сообщалось также о том, что в Шилале вне очереди привили руководителя частной станции скорой помощи Ambulansas Ричардаса Усялиса и его родственников.
Эти случаи нарушения расследуют специалисты Службы спецрасследований Литвы.
Второй дозой вакцины этих людей должны прививать на этой неделе.
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