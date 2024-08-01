Министр о предложенной профсоюзами минималке: это шоковая терапия для работодателей

„Профсоюзы говорят 1070 евро и не меньше. Это повышение почти на 16% за год. Центробанк говорит, что да, формула хорошая, повышать надо, но осторожнее. Мы видим, что из-за минимума повышают все зарплаты до медианы. Чем ближе размер зарплаты к минимуму, тем меньше эффект, но повышение идет. Если устроить работодателям такую шоковую терапию с 1 января, им придется слишком тяжело“, – сказал в четверг в интервью Žinių radijas министр.
Соцмин предлагает повысить минимум на 12% в 2025 г. и на столько же в 2026 г. Министр пока оценивает, может ли эта позиция быть окончательной, или надо оценить показатели экономики, которые появятся осенью.
„10 или 15 сентября появятся новые экономические прогнозы. Я не знаю, не изменится ли ситуация. Пока не знаю, стоит ли ждать. Чем ближе к осени, тем более ясной будет ситуация“, – сказал Шилинскас.
Напомним, что Соцмин предлагает в 2025 г. минимальную увеличить зарплату до 1038 евро „на бумаге“. В результате минимум увеличится на 114, евро или на 12%, а минимальная почасовая зарплата до 6,35 евро (сейчас 5,65 евро).
Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 924 евро „на бумаге“ (747 евро „на руки“) - это 43% средней зарплаты.
Трехсторонний совет согласен с тем, что минимум надо повышать, но пока не договорился о том, на сколько: профсоюзы предлагают повысить минимум до 1070 евро (на 15,8%), работодатели согласны с позицией ЦБ повышать минимум постепенно - с 2025 г. на 10%, до 1016 евро.