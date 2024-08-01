Министр о предложенной профсоюзами минималке: это шоковая терапия для работодателей

„Профсоюзы говорят 1070 евро и не меньше. Это повышение почти на 16% за год. Центробанк говорит, что да, формула хорошая, повышать надо, но осторожнее. Мы видим, что из-за минимума повышают все зарплаты до медианы. Чем ближе размер зарплаты к минимуму, тем меньше эффект, но повышение идет. Если устроить работодателям такую шоковую терапию с 1 января, им придется слишком тяжело“, – сказал в четверг в интервью Žinių radijas министр.

Соцмин предлагает повысить минимум на 12% в 2025 г. и на столько же в 2026 г. Министр пока оценивает, может ли эта позиция быть окончательной, или надо оценить показатели экономики, которые появятся осенью.