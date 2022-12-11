Министр о подорожании реновации: первый взнос жители должны накопить сами

Гентвилас, говоря о реновации многоквартирных домов, сказал, что государство за деньги налогоплательщиков хочет поддерживать более эффективные дома.

"Государство поддерживает более эффективные в энергетическом плане дома, если от новостроек мы требуем соответствия классу A++, то при реновации хочется, чтобы был достигнут результат, а класс C - это уже энергетическая эффективность прошлого десятилетия, поэтому государство хочет поддерживать на деньги налогоплательщиков более эффективные дома", – сказал министр.

Он пояснил, что чем выше класс энергетической эффективности, тем больше используется энергия возобновляющихся источников.

"Если в классе C ее процент составляет 25%, то в классе В – уже 30%, и этот процент растет с каждым классом. Важна не только экономия энергоресурсов, но и процент используемой возобновляющейся энергии", – сказал он.

На вопрос, можно ли вообще довести старый многоквартирный дом до соответствия классу В и выгодно ли это, министр рассказал, что стоит дороже всего.

"Все просто, никаких проблем не возникает. Они возможно есть у тех, кто выбрал класс C и им нужно менять планы. Выгодно ли это? Надо понять, что больше всего в смете стоит работа. Стоимость наших строителей занимает все более высокий процент сметы, стоимость материалов снижается", – сказал он и заметил, что реновация в ближайшее время подорожает на 5-10%.

Он заметил, что государство не может вот так снести старые дома и на их месте построить новые.

"95% жилья в Литве - частная собственность. Если жилье в аварийном состоянии, то его владельцы должны решать, что с ним делать. Есть аварийные дома, особенно деревянные, дома межвоенного периода, их владельцы когда-то должны будут что-то решать, но государство поддерживает снижение счетов. Это деньги на реновацию. Мы инвестируем в энергетическую эффективность, а не в обновление здания, за своим имуществом должны присматривать сами люди, как это делают жители собственных домов. Жители должны копить деньги на взносы, следить за зданием, а государство повышает энергетическую эффективность", – сказал Гентвилас.

"Сейчас мы проводим исследование, выясняем, какие дома не стоит реновировать, лучше их перестроить. Создаем новую модель, чтобы жители коллективно могли решить перестроить дом. Об этом говорят, но критической ситуации сейчас нет. У нас нет необходимости в массовой перестройке домов", - заметил министр.