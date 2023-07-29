Министр: несмотря на уменьшение числа людей, живущих в абсолютной бедности, государство должно оказывать помощь малоимущим

В 2018 году начали рассчитывать и публиковать показатели абсолютной бедности. При оценке доходов населения в 2017 году за чертой абсолютной бедности проживало 390 000 жителей страны. А при оценке доходов населения в 2022 году количество людей, живущих в условиях абсолютной бедности, уменьшилось в 5 раз", - говорит министр.
"Разница очень большая. Однако мы должны продолжать заботиться о наиболее уязвимых жителях нашей страны не только пособиями, но и адресными социальными услугами и трудоустройством", - подчеркивает Навицкене.
Экспериментальная статистика Государственного агентства данных показывает, что, судя по доходам населения страны в 2022 году, уровень риска бедности в этом году должен составить около 19,9%, что на 1% меньше, чем годом ранее.
Черта абсолютной бедности (иными словами – величина минимальной потребительской потребности) по сравнению с прошлым годом быстро росла – почти на 33% из-за крайне высокой инфляции. Ранее черта абсолютной бедности повышалась на 2-3% каждый год.
Несмотря на чрезвычайно быстрый рост черты абсолютной бедности, наблюдается снижение уровня абсолютной бедности. По данным Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ), меры, используемые для смягчения последствий инфляции для наиболее уязвимых слоев общества – повышение пособий и пенсий – помогло контролировать, стабилизировать ситуацию и сократить абсолютную бедность.
По словам министра Навицкене, статистические данные и регулярно проводимые исследования показывают, что разовые выплаты не улучшают показатели бедности. Малоимущие, одинокие, люди с ограниченными возможностями или сталкивающиеся с другими трудностями, ощущают государственную помощь и в то же время качество жизни только в том случае, если получают стабильные, адресные пособия, пенсии и другую материальную помощь.
Острой проблемой остается бедность среди пожилых людей, одиноких людей и людей с ограниченными возможностями.
Согласно экспериментальной статистике Государственного агентства данных, при оценке доходов населения в 2022 году самый высокий уровень риска бедности сохраняется в возрастной группе людей в возрасте 65 лет и старше и достигает 36,5%.
В бедности живут около 17% детей. Если эта экспериментальная статистка (прогнозы) подтвердятся, когда будут объявлены фактические показатели бедности о доходах населения за 2022 г. – это будет самый низкий уровень риска бедности среди детей, зафиксированный с 2005 г.