Министр: несмотря на уменьшение числа людей, живущих в абсолютной бедности, государство должно оказывать помощь малоимущим

В 2018 году начали рассчитывать и публиковать показатели абсолютной бедности. При оценке доходов населения в 2017 году за чертой абсолютной бедности проживало 390 000 жителей страны. А при оценке доходов населения в 2022 году количество людей, живущих в условиях абсолютной бедности, уменьшилось в 5 раз", - говорит министр.

"Разница очень большая. Однако мы должны продолжать заботиться о наиболее уязвимых жителях нашей страны не только пособиями, но и адресными социальными услугами и трудоустройством", - подчеркивает Навицкене.

Экспериментальная статистика Государственного агентства данных показывает, что, судя по доходам населения страны в 2022 году, уровень риска бедности в этом году должен составить около 19,9%, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Черта абсолютной бедности (иными словами – величина минимальной потребительской потребности) по сравнению с прошлым годом быстро росла – почти на 33% из-за крайне высокой инфляции. Ранее черта абсолютной бедности повышалась на 2-3% каждый год.