Ранее советник министра охраны окружающей среды Мариюс Гайлюс подтвердил Delfi, что выдвижение проекта на обсуждение отложили.

"Завтра проект закона о налоге на моторные транспортные средства в парламенте представлен не будет. Надеемся, что это произойдет позже", – сказал он, но примерную дату назвать не смог.

Он объяснил отсрочку так: "Во вторник на заседании парламента были представлены пакеты Министерства охраны окружающей среды, поэтому попросили сделать перерыв. Их отложили на четверг. Так образовался затор из проектов".

Между тем член фракции "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс сказал Delfi, что ему Гентвилас сказал, что проект налога не представлен, поскольку некоторые министры не склонны голосовать за него.

"Поэтому он не намерен становиться политической жертвой и не собирается идти с этим проектом в парламент. Пока у него такая позиция. Может, его кто-то заставит это сделать, но сначала должен одобрить кабинет министров", – сказал Буткявичюс.

На замечание, что правительство уже одобрило этот проект в ноябре, Буткявичюс ответил, что говорил с Гентвиласом на прошлой неделе.

"Он на прошлой неделе был в моем кабинете, мы разговаривали. Он сказал, что после этого или как-то еще ему сказали, что некоторые министры не одобрят. Может, и в парламенте его не одобрят", – сказал он.

Гентвилас заявления Буткявичюса комментировать не стал, сказал, что подтвердить эту информацию не может.

Он сказал, что как партнеры по коалиции, так и оппозиция после одобрения проекта в правительстве представят свои предложения.

"На этой неделе не будет подавать. Во-первых, по техническим причинам, мы видели какой была дискуссия в последнюю неделю. Образовался "затор", вчера до 21 ч. голосовали. Есть проекты, которые надо принять в этом году. Они - главное.

Второй момент – мы представим этот проект на осенней сессии. Потом у коалиции будут варианты "а", "б", "в" и "г". Я думаю, проект точно будут шлифовать. Может, он будет модифицирован, есть вероятность, что он будет отличаться от нынешнего проекта", - сказал Гентвилас.

На вопрос, заручился ли он поддержкой проекта в парламенте, министр ответил, что все понимают, какие международные обязательства есть у Литвы, что уровень загрязнения должен снижаться, По его словам, сейчас главный вопрос - насколько это меткое средство снижения уровня загрязнения.

Гентвилас заметил, что и у правящих, и у оппозиции есть альтернативные варианты, но их пока не объявляют, ждут, когда будет представлен проект.

Ранее сообщалось, что новый ежегодный налог на автомобили вступит в силу с 2023 года и может составлять 29,3-470,63 евро.

До 2025 г. жители в среднем будут платить 138 евро, а потом налог удвоится.