Министр: на технические средства для остановки миграции необходимо 500 млн евро

На встрече с прибывшей в Литву комиссаром Еврокомиссии по внутренним делам Илвой Йохансонн министр заявила, что после уточнения прогнозов миграционных потоков Литве необходима помощь, которая будет в десять раз выше, чем нынешняя.

"Одна из необходимых мер, которую мы должны незамедлительно начать осуществлять, - это оборудование физического барьера между Литвой и Беларусью. Мы уверены, что комплексное решение, включающее оборудование заграждения, современной системы наблюдения и усиленный пограничный контроль общими силами с союзниками по ЕС, остановит большую часть нелегальных мигрантов и не позволит закрепиться пути нелегальной миграции в Литву, а также преградит путь нелегальной миграции в страны Запада", - заявила А. Билотайте.

Министр также добавила, что для этих мер необходима финансовая поддержка.

По предварительным подсчетам, министр оценила размер такой помощи в 500 млн евро.

Она также отметила, что Литва нуждается в более ощутимой помощи из Фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции.

Европейская комиссия обещала Литве 10-12 млн евро уже в этом месяце. Однако, как отмечается в пресс-релизе МВД, после уточнения прогнозов миграционных потоков размер необходимой для урегулирования миграционного кризиса помощи стал гораздо выше - в этом году сумма может достигать 100 млн евро, а в 2022 году - 300 млн евро.

Во время встречи еврокомиссар Илва Йоханссон заверила, что так как Литва столкнулась с гибридными военными действиями, то решения должны быть быстрыми и эффективными.

Еврокомиссар признала, что решение Литвы о возведении барьера между Литвой и Беларусью для охраны внешней границы ЕС является необходимым. В пресс-релизе МВД Литвы отмечается, что комиссар обещала искать возможности выделения Литве еще большей финансовой помощи для реализации средств по охране границы и урегулированию миграционного кризиса.