"Мы хотим открыть Литву для вакцинированных туристов из третьих стран, например, из Израиля. На следующей неделе в правительстве планируется принять решения о том, что привитые люди могут сюда приехать", – заявила А. Армонайте на пресс-конференции в среду.

Она подчеркнула, что это особо важно для экономики страны, поскольку, например, израильские туристы, как правило, остаются в Литве дольше европейцев, и тратят больше денег.

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"И, конечно, наши культурные связи и обмен могли бы возобновиться уже сейчас", – сказала министр.

Она также одобряет идею создания свободных поездок внутри Балтийских стран.

"Это перспективная идея, действительно это следовало бы сделать, возможно, и в контексте паспорта возможностей, если у наших соседей был бы такой инструмент, или эпидемиологическая ситуация, схожая с нашей", – сказала А. Армонайте.

Премьер Ингрида Шимоните на минувшей неделе выразила сомнения в необходимости создания свободных поездок внутри Балтийских стран в свете создания "зеленого" паспорта ЕС. Министр здравоохранения Арунас Дулькис также отметил, что это – потенциально возможное предложение, однако в данный момент приоритеты иные.