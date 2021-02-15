Министр МВД: со среды в Литве вводится контроль на дорогах в Польшу

Распространение новых штаммов коронавируса сегодня становится угрозой. Неудивительно, что страны, включая Литву, применяют новые меры контроля. "Будут проверять заполнение информации путешествовавшего у прибывающих с польской стороны, а также наличие теста – так, как сейчас проверяется в аэропортах", – написала в социальной сети "Фейсбук" министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Запись появилась после заседания Правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.