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Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во вторник подпишет приказ, согласно которому муниципалитеты смогут сами решать вопрос советского наследия на кладбищах.
Pergalės diena Klaipėdoje
Pergalės diena Klaipėdoje
© M. Milinio nuotr.

"Сегодняшние изменения внесут перемены в опись критериев и муниципальные советы или муниципалитеты с помощью Департамента культурного наследия (поскольку только у 7 муниципалитетов есть отдельные советы по оценке наследия), начнут этот процесс, до этого ситуация была тупиковая, можно было обсуждать, но все это заканчивалось на уровне дискуссий", – сказал Кайрис.

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"Мы должны подписать это к концу рабочего дня, это развяжет руки инициативным муниципалитетам, они смогут принимать решения", – проибавил он.

По словам министра, изменение критериев оценки недвижимых культурных ценностей, согласовывались с Минобороны и МИД Литвы, чтобы должным образом почтить память погибших.

Вместе с тем, по словам министра, добивались того, чтобы находящиеся на кладбищах скульптуры, которые "источают агрессию и символизируют войну" могли быть удалены, чтобы с них была снята защита.

Изменить соответствующую опись решили, чтобы оценить заявления муниципалитетов в связи с упразднением юридической защиты находящихся там мемориалов. До сих пор в критериях было исключение, согласно которому в список ценностей включали захоронения, недействующие кладбища, места захоронения останков. По этой причине муниципалитеты не могли вычеркнуть их из списка охраняемых объектов.

Дискуссии о советских памятниках в Литве возобновились в конце февраля, когда Россия напала на Украину.

По данным Минкульта Литвы, всего в Литве есть 160 охраняемых мест захоронения советских военных, на половине из них стоят советские монументы.

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