Министр: министерство к штурму не готовится, но последствия забастовки вызывают беспокойство

"Министерство к штурму не готовится", – сказал Якштас. Его беспокоит приостановка процесса обучения.
"Важно, чтобы не пострадал процесс обучения, это вызывает беспокойство. Но я верю, что забастовки может и не быть, мы выполняем все обязательства и обещаем соблюдать и и впредь", – заметил министр.
"Я не вижу оснований для забастовки, надеюсь, что и учителя увидят то же самое", – подчеркнул он.
По словам министра, заявления оппозиционных партий о выходе из национального соглашения по вопросу образования - это попытка уйти от ответственности.
"Я оцениваю это, как попытку уйти от ответственности. Мы понимаем, что национальное соглашение охватывает срок до 20230 года – там установлены отдельные периоды, когда и что должны сделать. Может, они думают, что победят на выборах, тогда придется выполнять обязательства, (...) хотят сбежать от ответственности", – сказал Якштас.
"Я призываю не бежать, ведь это ни для кого не улучшит ситуацию, просто покажет, что мы, быть может, не хотим выполнять обязательства", – подчеркнул министр. Однако он заметил, что не держит оппозицию на привязи.
"Очень хочется, чтобы думали не только о приближающихся выборах, до них еще год. И как оппозиция, так и правящие еще много могут сделать для улучшения ситуации и условий для учителей. Но мы не планируем держать их на привязи", – заметил министр.
Напомним, что после того как не удалось договориться о более быстром повышении зарплат учителям, Литовский профсоюз работников системы образования в минувший вторник договорились 15 сентября провести предупредительную забастовку, а 29 сентября - начать настоящую забастовку. Кроме того, педагоги сообщили, что уходят из переговоров с министерством.
30 августа председатель Литовского профсоюза работников образования и науки Эгидиюс Милешаускас тоже заявил, что его профсоюз обсудит возможность забастовки, если не удастся договориться о выдвинутых требованиях (их четыре - повышение зарплат, уменьшение числа учеников в классах, изменение структуры ставки учителя и финансирование помощи образованию).