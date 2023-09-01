Министр: министерство к штурму не готовится, но последствия забастовки вызывают беспокойство

"Министерство к штурму не готовится", – сказал Якштас. Его беспокоит приостановка процесса обучения.

"Важно, чтобы не пострадал процесс обучения, это вызывает беспокойство. Но я верю, что забастовки может и не быть, мы выполняем все обязательства и обещаем соблюдать и и впредь", – заметил министр.

"Я не вижу оснований для забастовки, надеюсь, что и учителя увидят то же самое", – подчеркнул он.

По словам министра, заявления оппозиционных партий о выходе из национального соглашения по вопросу образования - это попытка уйти от ответственности.

"Я оцениваю это, как попытку уйти от ответственности. Мы понимаем, что национальное соглашение охватывает срок до 20230 года – там установлены отдельные периоды, когда и что должны сделать. Может, они думают, что победят на выборах, тогда придется выполнять обязательства, (...) хотят сбежать от ответственности", – сказал Якштас.