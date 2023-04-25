"Есть всего пара прививок, где мы видим прирост, а во всех остальных отношениях либо результат тот же, либо, что еще хуже, снижение. Это снижение является сигнализирующим – оно имеет некий образ красных лампочек", - сказал А. Дулькис на пресс-конференции, организованной Министерством здравоохранения.

"А это уже сигнализирует о том, что по некоторым показателям можно переходить в зону риска, что некоторые заболевания могут вернуться", - добавил министр.

Однако А. Дулькис указывает, что снижение вакцинации стало фиксироваться еще до пандемии COVID-19, когда вопрос вакцинации частью общества начал восприниматься очень чувствительно.

"Сейчас принято многое списывать на период пандемии, что что-то здесь из-за пандемии – нет. Те тенденции, те цифры, динамика существуют как минимум последние 10 лет, и пандемия здесь точно не какая-то главная причина", - подчеркнул он.