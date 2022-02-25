aA
После того как Россия начала военную инвазию в Украину, министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что ждет увольнения режиссера Государственного вильнюсского театра Римаса Туминаса.
Rimas Tuminas
Rimas Tuminas
© VMT archyvo nuotr.

Туминас занимает в театре должность художественного руководителя.

"Директора Вильнюсского малого театра Симонаса Кебласа информировали, я жду или ясного недвусмысленного увольнения Туминаса или пусть директор сам кладет на стол заявление об увольнении с должности", – написал Кайрис в фейсбуке.


"Извините, но я не вижу никакой разницы между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю", – сказал министр.

Статьи по теме:
Макрон о звонке Путину по просьбе Зеленского: "Президент России выбрал войну"  (2)
Экс-глава ДГБ: в самой России происходит движение  (5)

Кайрис также заявил, что "никто из российских исполнителей больше не ступит на землю Литвы, неважно выступал он на оккупированной территории или нет".

Туминас работает в театре им. Е.Вахтангова. В декабре он получил государственную премию РФ в области культуры и премию "Золотая маска".


Режиссер работает в России несколько десятилетий. В ноябрьском интервью российскому телевидению он заявил, что не придает большого значения пакту Молотова и Риббентропа и не считает россиян оккупантами.

После волны возмущения в Литве Туминас заявил, что это была провокация, что опубликована лишь часть его высказывания, он потребовал от телевидения опровержения и представления полного текста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

8 požymiai, kad jums reikia naujo kompiuterio: kai kurie trūkumai gali turėti įtakos netgi gyvenimo kokybei

Verslas Plius Arūnas Milašius

Pašiurpę net didieji ūkininkai – kas iš tiesų vyksta žemės ūkyje ir kas laukia toliau

Статьи по теме:

"Это надо прекратить": от Меладзе до Муратова - россияне, которые выступили против войны (22)

Delfi изучил реакцию жителей и граждан России на...

Литовский бизнес расторгает соглашения с российскими компаниями  Maxima изымает товары с прилавков (17)

В ответ на нападение России на Украину глава литовской...

Министр обороны Литвы: Украина нуждается в любой помощи НАТО начались консультации Альянса по четвертой статье (4)

Украина сейчас нуждается в любой помощи НАТО, говорит...

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией (2)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о...

TOP новостей

Sprogimai Kijeve Sprogimai Kijeve

Нападение России на Украину: начался ракетный обстрел Киева постоянно обновляется (70)

Российские вооруженные силы ведут боевые действия,,...

Norvegija, dujos

Газ для Литвы: с поставками все в порядке, но одно обстоятельство вызывает беспокойства (1)

После начала войны в Украине Литва может не...

Министр культуры требует уволить Туминаса из Вильнюсского малого театра (8)

После того как Россия начала военную инвазию в Украину,...

Президент Литвы призывает ЕС не превращаться в дискуссионный клуб: настало время действовать

По прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг вечером...

Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолеты (3)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...