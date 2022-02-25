Туминас занимает в театре должность художественного руководителя.
"Директора Вильнюсского малого театра Симонаса Кебласа информировали, я жду или ясного недвусмысленного увольнения Туминаса или пусть директор сам кладет на стол заявление об увольнении с должности", – написал Кайрис в фейсбуке.
"Извините, но я не вижу никакой разницы между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю", – сказал министр.
Кайрис также заявил, что "никто из российских исполнителей больше не ступит на землю Литвы, неважно выступал он на оккупированной территории или нет".
Туминас работает в театре им. Е.Вахтангова. В декабре он получил государственную премию РФ в области культуры и премию "Золотая маска".
Режиссер работает в России несколько десятилетий. В ноябрьском интервью российскому телевидению он заявил, что не придает большого значения пакту Молотова и Риббентропа и не считает россиян оккупантами.
После волны возмущения в Литве Туминас заявил, что это была провокация, что опубликована лишь часть его высказывания, он потребовал от телевидения опровержения и представления полного текста.
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