По словам министра, правительство пока не установило конкретные даты, это будет обсуждаться после Пасхи.
"Здесь нужно подходить взвешенно и начинать открывать то, что меньше всего вредит - театры, филармонии, какие-то камерные пространства, с такого можно начать, и это будет лучший тест и лучший эксперимент", - сказал министр радио LRT во вторник.
Несколько дней назад был предпринят эксперимент в Барселоне, где в концерте участвовало 5 тысяч человек. Перед концертом все участники прошли тесты на антигены, во время концерта все должны были быть в респираторах FPP2.
"Мы видим тот или иной пример, как состоялся какой-то концерт в качестве эксперимента. Я не говорю, что у нас этого не может быть, но мне хотелось бы, чтобы мы логично, взвешенно, четко, шаг за шагом продвигались к этим послаблениям, не провоцируя пандемическую ситуацию в другую сторону, где снова понадобилось бы говорить о закрытии чего-то", - сказал С. Кайрис.
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