Министр культуры: "ментальный карантин" в отношении русских произведений был бы полезен, но решение - за учреждениями

"Действительно речь не идет об уничтожении произведений, списании, стирании и так далее. Речь идет просто о своего рода "ментальном карантине" от русской культуры, где просто в такой ситуации у нас есть прекрасные возможности интересоваться классикой стран Балтии, Польши, в конечном счете той же Украины, если сплотились в борьбе с агрессором, то и в области культуры могли бы также использовать это время, чтобы лучше узнать друг друга в культурной области", – сказал во вторник С. Кайрис в своем комментарии Delfi.

"Мы не должны превращать Министерство культуры в какую-то культурную инспекцию или просто в какое-то учреждение, которое занимается цензурой", — добавил политик.

Министр также упомянул, что сам он не считает нужным показывать таких русских классиков, как Чайковский. Однако решение остается за учреждениями, от которых ожидается взвешенная дискуссия.

"Что касается современных исполнителей, то границы сейчас закрыты, и у них нет возможности приехать, кроме случаев, когда они бегут от угрозы жизни, тогда Литва могла бы их впустить. Возвращаясь к русским классикам, то для этого есть дискуссия. Мы все очень хорошо знаем факты из жизни Чайковского, как он рос и учился, и все это мы понимаем. Но я бы воздержался от показа Чайковского. Однако я очень хочу зрелости, когда дело касается наших учреждений и их выбора", — подчеркнул С. Кайрис.

Olga Polevikova © DELFI / Josvydas Elinskas

Руководитель Вильнюсского старого театра: есть потребность в контенте на русском языке

Тем временем руководитель Вильнюсского старого театра Ольга Полевикова утверждает, что есть потребность в искусстве на русском языке. И, по ее словам, это потребность не в русском искусстве, так как люди приходят смотреть постановки классических произведений других народов на русском языке.

"Грубо говоря, действительно нужен продукт на русском языке. Будет ли это русская классика, или это будет Шекспир или Ибсен, пожалуй, вопрос второстепенный. Но с точки зрения языка люди искали сам контент и у нас есть сведения, говорящие о том, что очень большой процент русскоязычных, которые собираются смотреть любой контент на русском языке, по большей части делает это ради языка, а не ради контента. И это не только русскоязычные представители русского народа", — пояснила О. Полевикова.

По словам руководителя театра, на фестивали и спектакли на русском языке приходят и прибывшие в Литву украинцы.

"Знаете, украинцы приходили на наши фестивали и спектакли, которые шли на русском языке. И пришло несколько тысяч (...) Мы по-разному фиксировали и нам было важно понять, как и сколько людей приходят и почему они приходят", – заявила О. Полевикова.