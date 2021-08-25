Он обещал, что Минкульт окажет всю необходимую помощь, если например, памятник решать передать Литовскому национальному музею. По его мнению, не надо принимать неокончательные решения и оставлять памятник в сквере, но в другом контексте.
Кайрис сказал, что этого человека надо оценивать "как символ жестокой советской политики", тогда "будет легче говорить о Цвирке как творце, писателе, деятеле культуры".
Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас приветствует решение, принятое комиссией и утверждает, что памятник из сквера уберут в середине сентября и передадут Литовскому национальному музею.
Он сказал, что сейчас ждут решения экспертов о сквере, в котором стоит памятник, как его будут приводить в порядок, будет зависеть от того, какие ценные особенности сквера отметит комиссия.
Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс хотел бы, чтобы в этот список внесли сам сквер Цвирки, как "характерный пример стилистики неоклассицизма".
Сторонники упразднения памятника опираются на данные Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления, который в 2019 г. указал, что писатель и политический деятель Цвирка был пособником оккупантов, что привело к серьезным и губительным для страны и ее жителей последствиям.
Защитники памятника утверждают, что стремление бездумно уничтожать советское наследие ничем не лучше советской цензуры, а литературный талант Цвирки должны оценивать отдельно от политической его деятельности.
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