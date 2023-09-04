Министр культуры: культурная жизнь наладилась после COVID-19

"Число людей, работающих в сфере культуры в Литве, является самым высоким с 2013 года, когда Евростат начал его отслеживать", - написал С. Кайрис в своем аккаунте в Facebook в понедельник.
"Рост в 2022 году составил 6,3 проц., что свидетельствует о восстановлении сектора. Во всей сфере культуры ЕС работали 3,8 проц. всех трудящихся, в Литве – 4,1 проц.", - сказал министр, отметив, что большинство работают в музеях, библиотеках, архивах и культурных центрах.
"Что еще очень важно, одну работу в сфере культуры имеют 88,5 проц. людей, средний показатель по ЕС составляет 93,1 проц.", - поделился он.
Таким образом, оценивая последние данные, член Кабмина пришел к выводу, что сфера культуры после пандемии коронавируса восстановилась и справилась с растущими энергетическими расходами.
"Сектор восстановился после ковида, меры помощи были адресными, нам удалось пережить время роста цен на энергоносители, постпандемический период был очень активным и продолжается, есть необходимость привлечь больше людей", - написал министр.
С. Кайрис также выразил удовлетворение в связи с тем, что сектор культуры трансформируется – "появляется много других, особенно межотраслевых, возможностей".
"Сектор культуры находится в относительной безопасности даже в неспокойные времена", - заключил он.
В 2020 г., когда в Литве бушевала пандемия COVID-19, во время карантина была ограничена деятельность различных учреждений культуры, были запрещены мероприятия, концерты и другие мероприятия.