Министр культуры: культурная жизнь наладилась после COVID-19

"Число людей, работающих в сфере культуры в Литве, является самым высоким с 2013 года, когда Евростат начал его отслеживать", - написал С. Кайрис в своем аккаунте в Facebook в понедельник.

"Рост в 2022 году составил 6,3 проц., что свидетельствует о восстановлении сектора. Во всей сфере культуры ЕС работали 3,8 проц. всех трудящихся, в Литве – 4,1 проц.", - сказал министр, отметив, что большинство работают в музеях, библиотеках, архивах и культурных центрах.

"Что еще очень важно, одну работу в сфере культуры имеют 88,5 проц. людей, средний показатель по ЕС составляет 93,1 проц.", - поделился он.

Таким образом, оценивая последние данные, член Кабмина пришел к выводу, что сфера культуры после пандемии коронавируса восстановилась и справилась с растущими энергетическими расходами.