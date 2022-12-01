Министр культуры: демонтаж советских скульптур не противоречит Женевской конвенции

"В Женевской конвенции говорится, что кладбища просто должны быть обозначены, на этих кладбищах должны быть какие-то информационные таблички и прочее. Но здесь речь идет об абсолютно идеологических монументах, которые оскорбляют наш собственный народ, государство и даже транслируют весть о фальсифицированной трактовке истории, это для меня очевидно", - радиостанции "Žinių radijas" сказал С. Кайрис.

Министр подчеркивает, что Министерством культуры проделана большая работа для того, чтобы сделать исключение, и такие монументы могли быть исключены из системы наследия.

"Я думаю, что их исключение из системы наследия было большим шагом вперед, и жалоба, которую мы видим, больше апеллирует к совершенно другим вещам", - сказал С. Кайрис.

ELTA напоминает, что Вильнюсское городское самоуправление планировало демонтировать находящиеся на Антакальнисском кладбище стелы до 1 ноября. Но запланированным работам помешало то, что Комитет по правам человека ООН сообщил о примененных к памятнику временных мерах защиты.

В это учреждение обратились лица, представившиеся этническими русскими: Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт. Они пожаловались, что решение Вильнюсского городского самоуправления о демонтаже стел на Антакальнисском кладбище нарушает права их национальных меньшинств и право на уважение частной и семейной жизни.

После таких решений мемориал на кладбище был расписан нецензурными словами. Из соображений безопасности муниципалитет решил накрыть стелы черными тканями, пока скульптуры не будут демонтированы.