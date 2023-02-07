Министр: компенсации за отопление за весь 2022 год получили 13,2% всех жителей Литвы

По данным министерства, в 2022 г., по сравнению с 2021 г., в среднем количество получателей в месяц увеличилось примерно на 53 проц. – с 100,5 до 153,6 тыс. лиц, а расходы на компенсации увеличились более чем в три раза – с почти 20 млн. до почти 73 млн. евро.

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В 2022 г. средний размер компенсации расходов на отопление жилья на одного человека в месяц (если жилье отапливалось централизованно) составлял 41,83 евро (в 2021 г. – 24,46 евро), по сравнению с 2021 г. он увеличился в 1,7 раза, если жилье отапливалось другими видами энергии или топлива – 152,09 евро (в 2021 г. – 48,66 евро), по сравнению с 2021 н. он увеличился в 3,1 раза.

Больше всего компенсаций в прошлом году получали в Висагинском самоуправлении – в среднем в месяц 18 проц. всех жителей самоуправления (около 3,5 тыс.), а также в Биржайском районном самоуправлении 12,6 проц. (около 2,9 тыс.), Акмянском районном – 12,5 проц. (около 2,4 тыс.), Друскининкском – 11,9 проц. (около 2,4 тыс.), Укмергском районном самоуправлении – 11,6 проц. (около 3,9 тыс. жителей).