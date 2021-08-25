Министр: из Литвы в страны происхождения отправлено 14 нелегальных мигрантов

"По моим данным, 14 человек, и в ближайшее время будет немалое число", – сказала министр в среду журналистам.
По ее словам, большинство из этих нелегальных мигрантов – иракцы.
Министр полагает, что вскоре возвращение нелегальных мигрантов в страны происхождения активизируется.
"Я считаю, что этот процесс активизируется, потому что, насколько мне известно, четыре представителя иракского консульства приехали сейчас в Литву, делают свою работу, Департамент миграции тоже активно делает свою работу – побуждает и информирует о возможности добровольного возвращения, получения 300 евро, сообщает о других возможностях", – сказала А. Билотайте.
"Думаю, что это как следует побудит людей принимать решения и быстрее отправляться в страны своего происхождения", – добавила она.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
Также принято решение разворачивать незаконно пытающихся пересечь границу лиц, это заметно уменьшило потоки мигрантов.
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